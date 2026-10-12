У Кремлі пояснили, чому Трамп закликав Зеленського піти

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У Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський має ухвалити «дуже відповідальні та дуже складні рішення» для припинення війни. Саме цим речник російського диктатора Дмитро Пєсков пояснив заклик президента США Дональда Трампа до зміни українського глави держави.

«Трамп сказав, що він вважає, що настав час для нового президента. Чому? Тому що президент України має ухвалити дуже відповідальні та дуже складні рішення для зупинення цієї війни», — заявив речник Кремля.

Пєсков також стверджує, що Володимир Зеленський наразі не демонструє політичної волі для ухвалення таких рішень.

«Або Зеленський бере на себе таку відповідальність, виявляє таку політичну волю, або він цього не робить», — наголосив прес-секретар Володимира Путіна.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву Пєскова.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Американський бізнесмен Ілон Маск долучився до критики президента України Володимира Зеленського, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня відреагував на заяву американського мільярдера Ілона Маска, який заявив, що український лідер нібито «зайшов надто далеко» та має залишити посаду. Зеленський наголосив, що зупинити російського диктатора Володимира Путіна значно складніше, ніж тиснути на Україну.

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