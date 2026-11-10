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У Кремлі поки не визначилися, чи зустрінеться Путін з Мерцом на саміті G20

UA NEWS 10 Листопада 2026 07:06
У Кремлі поки не визначилися, чи зустрінеться Путін з Мерцом на саміті G20
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Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що говорити про можливу участь Володимира Путіна в саміті «Групи двадцяти» поки зарано. Таким чином, питання його поїздки до Маямі залишається відкритим, як і ймовірність зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

 

«Так. Поки що зарано», – сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

Раніше Мерц і Трамп домовилися про якнайшвидше завершення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрічався зі спеціальним представником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та рф, організована першою леді США Меланією Трамп.

Трамп цинічно прокоментував загибель цивільних в Україні через удари РФ.

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