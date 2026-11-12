У Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером
Під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером обговорюватимуть питання досягнення мирного врегулювання війни проти України.
Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до Москви вранці 12 листопада.
«Сьогодні ми будемо шукати та обговорювати різні питання, що ведуть до міцного врегулювання кризи навколо України. Усі питання, пов’язані з досягненням мирного врегулювання», — сказав Ушаков.
Нагадаємо, 12 листопада спеціальні посланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф прилетіли до Москви після переговорів в Абу-Дабі.
В аеропорту «Внуково» американських представників зустрів спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв.
Очікується, що під час переговорів із Володимиром Путіним сторони обговорять питання, пов’язані з пошуком шляхів мирного врегулювання війни в Україні.
Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.
11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори за участю української, американської та російської делегацій. Їхніми ключовими темами мали б стати припинення вогню та гарантії повоєнної безпеки для України. Проте акценти змістилися на обговорення майбутньої архітектури європейської безпеки, яка буде сформована після завершення війни в Україні.
Українська позиція на мирних переговорах залишаєтьсянезмінною: припинення вогню, створення дієвої системи безпекових гарантій та повернення полонених.