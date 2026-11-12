У Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером

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Під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером обговорюватимуть питання досягнення мирного врегулювання війни проти України.

Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до Москви вранці 12 листопада.

«Сьогодні ми будемо шукати та обговорювати різні питання, що ведуть до міцного врегулювання кризи навколо України. Усі питання, пов’язані з досягненням мирного врегулювання», — сказав Ушаков.

Нагадаємо, 12 листопада спеціальні посланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф прилетіли до Москви після переговорів в Абу-Дабі.

В аеропорту «Внуково» американських представників зустрів спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Очікується, що під час переговорів із Володимиром Путіним сторони обговорять питання, пов’язані з пошуком шляхів мирного врегулювання війни в Україні.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори за участю української, американської та російської делегацій. Їхніми ключовими темами мали б стати припинення вогню та гарантії повоєнної безпеки для України. Проте акценти змістилися на обговорення майбутньої архітектури європейської безпеки, яка буде сформована після завершення війни в Україні.

Українська позиція на мирних переговорах залишаєтьсянезмінною: припинення вогню, створення дієвої системи безпекових гарантій та повернення полонених.

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