У Кремлі відреагували на слова Зеленського про удари по РФ

У Кремлі заявили, що останні слова Володимира Зеленського можуть вплинути на подальший переговорний процес. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито бачить у позиції Києва небажання рухатися до мирного врегулювання. При цьому Пєсков також прокоментував слова Зеленського про українські удари у відповідь на російські атаки.

У Кремлі відреагували на заяви президента України Володимира Зеленського, які він зробив під час візиту до Прилук. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ці слова можуть вплинути на подальший перебіг переговорів. За словами Пєскова, у Москві звернули увагу на заяви Зеленського про подальші дії України та її підходи до війни.

Представник Кремля стверджує, що слова українського президента нібито свідчать про небажання Києва рухатися до мирного врегулювання. «Останні заяви Зеленського говорять про небажання України виходити на мирні траєкторії», — заявив Пєсков.

Водночас речник Кремля окремо згадав українські удари по території Росії. Він заявив, що дії України нібито мають наслідки для самої країни. «Ці 40 днів, «операція по впливу» на Росію, зараз відгукуються київському режиму. Відгукуються киянам, відгукуються жителям інших міст, відгукуються промисловому сектору, відгукуються всій економіці України», — сказав Пєсков.

Таким чином він прокоментував слова Зеленського про українські удари у відповідь на російські атаки. Раніше президент України повідомив, що Київ уже відповідав на російські удари по українських датацентрах. Водночас Зеленський не розкрив подробиць цих операцій і не уточнив, яких саме цілей вдалося уразити.

Заяви Пєскова пролунали на тлі активізації контактів між Україною та США. Українська переговорна команда вирушила до Сполучених Штатів, де 9–10 жовтня заплановані зустрічі з американською стороною. До української команди увійшли Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров. Очікується, що до переговорів також долучаться європейські партнери.

Україна та США планують обговорити, зокрема, можливі варіанти секторального припинення вогню. Серед тем — ситуація в Чорному морі, удари по енергетичних об’єктах, посилення української ППО та подальша підтримка України. Водночас російська сторона продовжує публічно коментувати переговорний процес і заявляти про свою оцінку дій Києва. Тому слова Пєскова наразі є позицією російської сторони, а не підтвердженням будь-яких змін у самому переговорному процесі.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Прилук доручив терміново перевірити стан усіх укриттів у місті. Окремо він поставив завдання прискорити ремонт укриття в лікарні та підготувати будівництво нового сучасного сховища.

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