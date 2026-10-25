У Кремлі заявили про підготовку до зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна й Путіна

У Кремлі заявили, що Росія, США та Китай почали готувати тристоронню зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна. За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, Москва, Вашингтон і Пекін нібито вже готові до її проведення. Водночас можливі переговори за участю Росії, США та України в листопаді він назвав попередніми.

Підготовка до можливої зустрічі Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови Китаю Сі Цзіньпіна вже розпочалася. За словами Ушакова, до проведення такої зустрічі загалом готові всі три столиці — Москва, Вашингтон і Пекін. «Зараз я вже можу точно сказати, що й у Москві, й у Пекіні, й у Вашингтоні у принципі готові до її проведення, до неї вже розпочалася підготовка», — заявив він.

Водночас Ушаков не уточнив, коли саме може відбутися зустріч і які питання планують обговорити її учасники. Окремо помічник глави Кремля висловився про можливі переговори між Росією, США та Україною, які, за його словами, можуть відбутися в листопаді. Він назвав їх «пристрілювальними», тобто попередніми.

Деталей щодо можливого формату цих переговорів Ушаков не навів. Також у його заяві немає конкретної дати чи підтвердження того, що всі сторони вже погодили проведення зустрічей. Отже, наразі йдеться про заяви російського представника щодо підготовки до можливих переговорів. Інформації про остаточно узгод. Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє російський телеграм-канал Astra з посиланням на російські ЗМІ.жені дати та порядок денний зустрічей у наведеному повідомленні немає.

Європейські лідери розглядають п’ятьох політиків, які потенційно могли б представляти Європу на переговорах із Володимиром Путіним. Про це 23 жовтня повідомляє The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

Раніше Венс заявив, що Україна та Росія погодилися на переговори, але до миру ще далеко.

Тим часом у Кремлі назвали Абу-Дабі ймовірним майданчиком для тристоронніх переговорів.

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував ідею Кремля провести тристоронні переговори Росії, Китаю та США щодо завершення російсько-української війни без участі України. На його думку, такий формат нагадуватиме розподіл сфер впливу між великими державами.

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