У Кремлі заявили про підготовку нового раунду переговорів щодо України
0:00 / 0:00
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що чергові тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні мають відбутися найближчим часом. Точної дати зустрічі він не назвав.
«Зустріч відбудеться незабаром, але поки що щодо дат немає жодної визначеності», – сказав Пєсков.
До цього Зеленський повідомив, що наступний етап переговорів може відбутися до Різдва.
Чи став ближчим мир в Україні: що насправді показав саміт Трампа, Путіна і Сі
У Берліні відбудуться нові мирні переговори за участю представників США — Зеленський.