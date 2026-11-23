Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що чергові тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні мають відбутися найближчим часом. Точної дати зустрічі він не назвав.

«Зустріч відбудеться незабаром, але поки що щодо дат немає жодної визначеності», – сказав Пєсков.

До цього Зеленський повідомив, що наступний етап переговорів може відбутися до Різдва.

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У Берліні відбудуться нові мирні переговори за участю представників США — Зеленський.