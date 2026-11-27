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Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав Росію країною, оточеною ворогами, та заявив, що її безпеку нібито гарантує ядерна тріада. Ці слова пролунали на тлі нових ядерних погроз з боку російських посадовців на адресу Заходу.

Пєсков стверджує, що Росія перебуває у «вкрай ворожому оточенні», тому її ядерні сили залишаються головною гарантією безпеки. За його словами, вони щодня підтверджують свою незамінність у нинішніх геополітичних умовах.

Про це представник Кремля заявив, коментуючи візит російського диктатора Володимира Путіна до Северодвінська. У п’ятницю там відбулася церемонія підняття прапора на атомному підводному крейсері «Пермь». Також Путін мав провести нараду щодо розвитку атомного підводного флоту ВМФ Росії.

Ядерна тріада РФ складається з міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування, атомних підводних човнів із балістичними ракетами та стратегічної бомбардувальної авіації.

Заява Пєскова пролунала після чергових погроз з боку російських високопосадовців. На початку тижня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Москва може завдати превентивного ядерного удару, якщо західні країни передадуть Україні зброю масового ураження.

Раніше Пєсков прокоментував можливий візит європейської делегації на переговори до Москви.

Москва не розуміє, який додатковий внесок європейські країни можуть зробити в переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не збирається висувати вимоги до складу європейської переговорної групи щодо врегулювання війни. За його словами, Росії було б доцільно обговорити з представниками Європи їхню позицію та з’ясувати, наскільки вона може сприяти мирному процесу.

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