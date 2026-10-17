0:00 / 0:00

Спецпредставник російського диктаторського режиму Кирило Дмитрієв привітав рішення президента США Дональда Трампа призупинити дію окремих положень «закону Грема» — так званих пекельних санкцій. Ці положення передбачають запровадження обмежень проти Росії. Дмитрієв назвав крок американського лідера «історичним моментом».



За словами представника Кремля, закон Грема міг би фактично повністю зупинити економічну співпрацю між Росією та Сполученими Штатами. Дмитрієв стверджує, що такі обмеження завдали б серйозної шкоди передусім американській економіці та світовим ринкам.

«Призупинення дії деяких положень "закону Грема" є важливим і справді історичним моментом… Економічна співпраця між Росією та Сполученими Штатами відповідає інтересам обох країн, сприяє глобальній економічній стабільності та закладає основу для зміцнення довіри й досягнення тривалого миру», — йдеться у дописі Дмитрієва на Х.

Нагадаємо, що один зі співавторів «закону Грема» з так званими пекельними санкціями проти Росії сенатор-демократ Річард Блюменталь гостро розкритикував президента США Дональда Трампа за небажання вживати нових заходів для посилення тиску на Росію в межах цього законодавства.

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ про призупинення широких мит, обмежень і санкцій, які покійний сенатор Ліндсі Грем пропонував запровадити за купівлю російських енергоносіїв.

Трамп заявив у Вашингтоні, що найближчим часом проведе розмову з президентом Росії Владіміром Путіним щодо можливого випадку чуми в сибірському дослідницькому інституті.

Читай нас у