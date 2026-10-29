У Криму досі бракує бензину, попри заяви про скасування обмежень

У Криму продовжують обмежувати продаж бензину, хоча в російських медіа з’явилися повідомлення про повне скасування лімітів на пальне. 29 жовтня місцеві адміністрації оприлюднили графіки роботи заправок, де бензин продавали в обмежених обсягах, зокрема не більш як 20 літрів на автомобіль. На ситуацію також впливають удари ЗСУ по транспортних маршрутах, якими Росія доставляє пальне на окупований півострів.

У Криму та Севастополі нібито повністю скасували обмеження на продаж пального. Однак інформація з місць свідчить про інше: у кількох містах пального й далі продають за графіками та встановленими лімітами.

Місцеві адміністрації публікували переліки заправок, де можна було придбати бензин або дизель. При цьому на окремих АЗС продавали лише один вид пального. Про обмеження також повідомляли російські медіа, які посилалися на заяви місцевих чиновників.

Які обмеження діють у містах Криму

Феодосія. Голова міської адміністрації Володимир Кім повідомив, що 29 жовтня бензин АІ-92 та дизельне пальне мали продавати на дев’яти заправках мережі «АТАН». Водночас на деяких АЗС зі списку був доступний лише дизель. За інформацією NEWS.ru, ліміт для одного автомобіля становив 20 літрів бензину АІ-92 або 30 літрів дизельного пального. Тобто водії не могли заправитися без обмежень, навіть якщо пальне було в наявності.

Ялта й Алупка. За графіком, який опублікувала адміністрація Ялти, з восьмої ранку 29 жовтня бензин АІ-92 продавали на трьох заправках «АТАН»: одній у Ялті та двох в Алупці. Запасу на кожній із цих АЗС мало вистачити приблизно на 150 автомобілів. Водночас заправити можна було не більш як 20 літрів на машину. Заправки мережі «Формула» в Ялті отримали по 3000 літрів бензину АІ-92 та АІ-95. Його також продавали з обмеженням — до 20 літрів на автомобіль.

Масандра, Лівадія та Кореїз. На заправках мережі «ТЕС» у цих населених пунктах продаж бензину АІ-95 за графіком мав розпочатися лише о 18:00. На кожній АЗС запасу пального мало вистачити приблизно на 150 автомобілів. Ліміт залишався таким самим — 20 літрів на машину. Аналогічний порядок діяв і на одній із заправок «ТЕС» у Ялті.

Сімферополь, Керч та Євпаторія. Міністерство палива та енергетики Криму також оприлюднило графік продажу пального на 29 жовтня. На заправках «АТАН» бензин АІ-92 і дизель мали почати продавати з 08:00, а на станціях «Формула» — з 09:00. Продаж АІ-95 на заправках «ТЕС» уздовж траси «Таврида» мав розпочатися о 14:00. У Сімферополі, Керчі, Євпаторії та інших районах його очікували з 15:00. Отже, навіть за наявності пального водіям доводилося орієнтуватися на час роботи конкретних заправок. Такі графіки не схожі на повне скасування обмежень, про яке повідомили російські медіа.

Севастополь. Місцева влада заявила про скасування обмежень ще 19 жовтня. Про це повідомив губернатор міста Михайло Развожаєв. Однак того самого дня він визнав, що на деяких АЗС до обіду закінчилися найпопулярніші марки бензину. За словами чиновника, причиною став різкий стрибок попиту після початку вільного продажу пального за субсидованою ціною — не дорожче ніж 100 рублів за літр. Таким чином, навіть після офіційного скасування лімітів на окремих заправках виникали перебої з наявністю пального.

Що відбувається з маршрутом постачання пального

Одним із маршрутів, яким Росія доставляє товари та пальне до Криму, є так званий сухопутний коридор через окуповані території півдня України. У жовтні українські удари по російському транспорту на цих дорогах тривали. Французький OSINT-аналітик Клемент Молін 7 жовтня повідомляв, що від травня ЗСУ уразили понад 3000 автомобілів на дорогах у російському тилу. Серед них, за його оцінкою, були й машини на трасі Р-280, яка з’єднує Росію з Кримом.

Молін також звернув увагу на зміни в пересуванні російських вантажівок. За його спостереженнями, вони почали рухатися колонами по три-п’ять машин, які супроводжували два-три автомобілі мобільних вогневих груп. Наприкінці жовтня OSINT-аналітик Кирило Михайлов заявив виданню «Агентство», що не бачив доказів зменшення інтенсивності українських атак на сухопутний коридор до Криму. За його словами, українські військові й далі завдають ударів по цілях на цій трасі.

Водночас ці оцінки самі по собі не доводять, що саме удари по транспортному маршруту спричинили всі перебої з бензином на півострові. Однак вони свідчать, що шлях, яким Росія перевозить вантажі до Криму, залишається під загрозою.

Паливна криза триває з кінця весни

Проблеми з пальним у Криму почалися наприкінці травня. Відтоді на півострові періодично запроваджували обмеження на продаж бензину, а місцева влада публікувала списки заправок і графіки постачання. Дефіцит пального вплинув і на туристичну галузь. Через проблеми із заправкою автомобілів поїздки на півострів стали менш зручними, що, за повідомленнями джерел, скоротило туристичний потік.

Ситуація станом на 29 жовтня показує, що заяви про скасування лімітів не означають, що проблема зникла. У низці міст бензин і далі продавали за графіками, а кількість пального на окремих АЗС залишалася обмеженою. Про це повідомили російські «Известия».

Найбільші російські мережі автозаправних станцій зупинили продаж пального приватним клієнтам у тимчасово окупованому Криму та Краснодарському краї. Йдеться про АЗС «Газпром», «Лукойл» і «Роснєфть», де раніше можна було придбати якісний бензин.

Паливна криза на території тимчасово окупованого Кримського півострова почала критично впливати на місцевий ринок праці. Через брак пального та зупинку логістики жителі великих міст, зокрема Сімферополя, Керчі, Ялти та Євпаторії, масово скаржаться на скорочення, затримки заробітних плат та примусове відправлення у неоплачувані відпустки.

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