У Криму не діють графіки відключень світла через дефіцит електроенергії

В окупованому Криму через нестачу електроенергії більше не можуть дотримуватися графіків відключень. Обмеження діють на всьому півострові, а в Севастополі попереджають, що навіть погодинний режим подачі світла може зірватися. Проблеми з електропостачанням тривають уже четверту добу після пожежі на російській підстанції, яка є важливою частиною енергетичного маршруту до Криму.

В окупованому Криму перестали працювати графіки відключень світла. Причина — недостатній обсяг електроенергії, яку подають магістральними мережами з території Росії. Через дефіцит електрики обмеження запроваджені на всій території півострова. «Подача електроенергії по магістральних мережах до Республіки Крим у недостатньому обсязі, у зв’язку з чим діють обмеження на всій території. Дотримання графіків і рівномірний розподіл електричної енергії не є можливими», — йдеться в повідомленні підприємства, яке цитує «РІА Новини Крим».

Тобто мешканці не можуть розраховувати на те, що світло вимикатимуть і вмикатимуть у заздалегідь визначений час. Через нестачу електроенергії фактичний графік може змінюватися залежно від ситуації в мережі.

У Севастополі попереджають про нові перебої

Проблеми з електропостачанням торкнулися і Севастополя. Вранці 27 жовтня місцеве підприємство «Севастопольенерго» повідомило про вимушені обмеження подачі електрики. Так званий «губернатор» міста Михайло Развожаєв заявив, що світло намагаються подавати за графіком «дві години зі світлом, шість — без нього». Однак і цей режим може не спрацювати.

За його словами, причиною є аварійна ситуація за межами регіону. Через неї енергетики не можуть гарантувати, що електропостачання відбуватиметься за встановленим розкладом. «Ситуація складна, і обмеження, найімовірніше, триватимуть кілька днів», — зазначив Развожаєв. Отже, перебої можуть затягнутися. Водночас точних термінів відновлення стабільного електропостачання місцева окупаційна влада не назвала.

Проблеми почалися після пожежі на підстанції в Росії

Обмеження електроенергії тривають уже четверту добу. Ще в суботу, 24 жовтня, влада Краснодарського краю Росії повідомила про пожежу на підстанції в Темрюцькому районі. Супутники NASA FIRMS також зафіксували теплову аномалію на території підстанції «Тамань» напругою 500/220 кВ. Цей об’єкт є одним із ключових вузлів енергомосту, через який електроенергію передають із Росії до Криму.

Після повідомлень про пожежу на підстанції в Криму та Севастополі почалися тривалі перебої з електропостачанням. Водночас сама по собі зафіксована теплова аномалія не дає змоги встановити всі обставини пошкодження об’єкта. Проблеми зі світлом виникли не лише на півострові. Блекаут також зафіксували на окупованій території Запорізької області.

Таким чином, перебої охопили одразу кілька окупованих Росією територій. У Криму та Севастополі обмеження продовжуються, а місцева влада попереджає, що найближчими днями ситуація може залишатися складною. Про це повідомили в компанії «Крименерго».

На території окупованого Криму обмежили споживання електроенергії через пошкодження магістральних електромереж. У Севастополі електропостачання здійснюватиметься за графіком «2 через 6» — світло подаватимуть на дві години, після чого його вимикатимуть на шість.

Нагадаємо, що У Криму обмежили подачу води та електрики після атаки —The Guardian.



Масштабний блекаут охопив окупований Крим.

Уночі 24 жовтня в російському Ростові після вибухів виникли перебої з електропостачанням і спалахнула пожежа. Частина міста залишилася без світла.

24 жовтня у російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували підприємство «Тольяттікаучук».

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