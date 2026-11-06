У Криму запровадили іпотеку під 8% на тлі падіння продажів житла

Російська влада запровадила пільгову іпотеку під 8% річних для купівлі квартир та апартаментів в окупованому Криму й Севастополі. Програма діятиме з 1 листопада 2026 року до 30 квітня 2027-го. Її запустили на тлі помітного падіння продажів новобудов на півострові.

Максимальна сума кредиту становитиме 8 мільйонів рублів. Покупець має внести початковий платіж у розмірі щонайменше 20% вартості нерухомості. Держава компенсуватиме частину відсоткової ставки, щоб позичальники могли оформити кредит під 8% річних. Термін такої іпотеки може сягати 15 років. Водночас програма поширюється лише на квартири й апартаменти в будинках, які ще будують і не ввели в експлуатацію.

Скористатися пільгою зможуть громадяни Росії, які раніше не оформлювали інші федеральні іпотечні програми. Тобто нова пропозиція не розрахована на тих, хто вже користувався подібною державною підтримкою.

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін пояснив запуск програми економічними труднощами, з якими стикаються Крим і Севастополь. За його словами, будівництво стало одним із головних напрямів розвитку економіки півострова. Однак місцевий ринок продовжує відчувати проблеми через безпекову ситуацію, а також обмеження в енергетиці та логістиці. Хуснуллін заявив, що нова програма має підтримати попит на нерухомість і допомогти забудовникам завершити вже розпочаті проєкти. Фактично російська влада розраховує залучити більше покупців завдяки дешевшим кредитам.

Продажі новобудов на півострові скорочуються

Рішення про пільгову іпотеку ухвалили на тлі погіршення ситуації на ринку нерухомості. За даними аналітичної компанії bnMAP.pro, за перші дев'ять місяців 2026 року кількість угод із новобудовами в Криму скоротилася на 34,2% порівняно з таким самим періодом минулого року. Загалом покупці уклали близько 4,8 тисячі угод. Водночас знизилася і середня вартість квадратного метра. За цей період вона впала на 8,5% — до 245 тисяч рублів.

Для порівняння, загалом у Росії за дев'ять місяців кількість угод із новобудовами зросла на 2%. Однак у містах із населенням понад мільйон людей ситуація була іншою: там продажі скоротилися на 8,1%. Отже, падіння на кримському ринку значно сильніше, ніж загальноросійські показники. Саме на цьому тлі влада вирішила додатково підтримати покупців і забудовників за допомогою пільгових кредитів.

На півострові також виникли проблеми з електрикою

На початку листопада Крим і Севастополь зіткнулися з масштабними перебоями в електропостачанні. Міністерство енергетики Росії пов'язувало відключення з ударами українських сил по інфраструктурі в ніч проти 4 листопада. Водночас у компанії «Крименерго» повідомили про аварії на магістральних мережах за межами півострова. За її даними, це призвело до дефіциту електроенергії в регіоні.

У Севастополі 5 листопада електрику подавали за графіком: дві години зі світлом і шість годин без нього. Таким чином, запуск пільгової іпотеки збігся одразу з кількома проблемами на півострові: скороченням продажів нерухомості, обмеженнями в логістиці та перебоями з електропостачанням. Російська влада розраховує, що дешевші кредити допоможуть підтримати будівельний ринок і стимулювати купівлю житла. Про нову програму повідомила пресслужба Міністерства фінансів Росії.

Навчання в школах окупованого Криму не відновлять щонайменше до понеділка. Таке рішення оголосила окупаційна влада через масові перебої з електропостачанням.

Після атак на енергетичні об’єкти в ніч проти 3 листопада в окупованому Севастополі виник гострий дефіцит електроенергії. Окупаційна влада заявила про нову аварію на енергомережах.

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