У Квінсленді породіллю в ув’язненні закували в кайданки — The Guardian

У штаті Квінсленд в Австралії ув’язнену корінну австралійку закували в кайданки під час пологів у лікарні. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на правозахисну організацію Sisters Inside.

За словами керівниці Sisters Inside Деббі Кілрой, жінка народила передчасно шляхом кесаревого розтину та після пологів залишалася в лікарні. Вона стверджує, що ув’язнену періодично заковували в кайданки від моменту госпіталізації. Медперсонал звернувся до організації після безуспішних спроб домогтися зняття кайданок, зазначила Кілрой.

Перевірка служби виконання покарань

Представник служби виконання покарань Квінсленду підтвердив, що жінка була в кайданках під час пологів, і заявив, що інцидент перевірять у межах внутрішнього розгляду. У відомстві наголосили, що до вагітних ув’язнених засоби стримування можуть застосовувати лише як крайній захід, коли це необхідно для громадської безпеки.

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Кілрой заявила, що стан здоров’я жінки погіршувався після застосування кайданок. За її словами, кайданки зняли в п’ятницю.

Законопроєкт не підтримали

Випадок стався за кілька днів після того, як Лейбористська партія та Коаліція заблокували законопроєкт незалежної сенаторки від штату Вікторія Лідії Торп про заборону заковувати ув’язнених жінок у кайданки під час пологів. Торп також внесла ініціативу щодо припинення обшуків дітей із роздяганням.

Австралія приєдналася до Бангкокських правил ООН щодо поводження з ув’язненими жінками. У них зазначено, що ув’язнення вагітних має бути крайнім заходом, а засоби стримування не слід застосовувати під час пологів, народження дитини та одразу після них. Федеральний уряд заявив, що система кримінального правосуддя належить до компетенції штатів і територій, тоді як Коаліція повідомила, що розуміє мету законопроєкту, але не підтримає його ухвалення.

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