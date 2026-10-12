У Лаосі у вересні запрацювали Китайсько-лаоський спільний центр підтримки та підготовки на військовому аеродромі Бан Кеун, а також Китайсько-лаоська авіаційна академія дружби. Аеродром розташований приблизно за 50 кілометрів від столиці країни В'єнтьяна, повідомляє Defense News.

Підготовка пілотів

Міністерство оборони Китаю заявило, що дві країни спільно утримуватимуть і використовуватимуть центр. За версією відомства, його мета — допомогти Лаосу посилити підготовку пілотів військово-повітряних сил.

Аеродром Бан Кеун нещодавно модернізували; він має злітно-посадкову смугу завдовжки 2 тисячі метрів. Китайське оборонне відомство заявило, що участь країни в проєкті не спрямована проти третіх сторін, а має сприяти практичній військовій співпраці з Лаосом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінки регіонального значення

Експерти, опитані виданням, вважають, що присутність Китаю на лаоському військовому аеродромі може розширити можливості Народно-визвольної армії Китаю в Південно-Східній Азії. Головний радник аналітичного центру Pacific Research Center у Куала-Лумпурі О Ей Сун зазначив, що Китай, прагнучи статусу великої держави, поступово й непомітно розбудовує військові бази, зокрема для навчання або інших на перший погляд безневинних цілей.

Дослідження медіаплатформи China Global South Project стверджує, що Бан Кеун забезпечить Китаю постійну присутність, сприятиме закупівлям китайської техніки та підтримці повітряних операцій НВАК. Старший науковий співробітник East-West Center Денні Рой припустив, що в майбутньому об'єкт може стати базою попереднього розміщення китайських літаків і бути розширений для приймання більшої кількості та більших повітряних суден.

Політолог Університету Фулбрайта у В'єтнамі Нгуєн Тхань Чунг заявив, що Китай може посилювати військову присутність у глибині материкової частини Південно-Східної Азії після встановлення військово-морської присутності на камбоджійській базі Реам. Аналітик Armed Conflict Location & Event Data Project Ханг'ю Лі вважає, що Бан Кеун і Реам разом можуть утворити ширшу китайську безпекову мережу в регіоні.

Читай нас у