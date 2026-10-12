У Латвії 12 депутатів Сейму притягнули до відповідальності — LSM English

У Латвії 12 зі 100 депутатів Сейму притягнули до адміністративної відповідальності у період із квітня до серпня 2026 року. Більшість порушень стосувалася правил дорожнього руху. Про це парламенту 8 жовтня повідомив Комітет з мандатів, етики та подань на підставі інформації Міністерства внутрішніх справ, передає LSM English.

Порушення правил дорожнього руху

Попередження за перевищення встановленої швидкості на 11–20 км/год отримали Марціс Єнцітіс від партії «Латвія на першому місці» та Едгарс Путра з Об'єднаного списку. Артурса Бутанса та Угіса Мітревіцса з Національного об'єднання, а також незалежного депутата Іллю Івановса зафіксували за перевищення швидкості в населеному пункті або житловій зоні.

Лінду Лієпіню з партії «Латвія на першому місці» та Каспарса Мелніса із Союзу зелених і селян оштрафували за перевищення швидкості на 21–30 км/год. Незалежна депутатка Єкатеріна Дрелінга також отримала штраф за перевищення швидкості в населеному пункті або житловій зоні.

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Давіса Мелналксніса з Об'єднаного списку оштрафували за перевищення дозволеної швидкості на 31–40 км/год. Незалежний депутат Дмитро Коваленко отримав штраф за непристебнутий ремінь безпеки або незастебнутий захисний шолом, а також за перевезення пасажира без ременя безпеки чи застебнутого шолома.

Інші адміністративні справи

Депутата Юріса Яковінса із Союзу зелених і селян оштрафували за недотримання порядку видачі та скасування листка непрацездатності. Йому також призначили штраф за порушення у наданні медичних висновків або у сфері охорони здоров'я.

Депутатку Яну Сімановску з партії «Прогресивні» оштрафували за недотримання правил бухгалтерського обліку та подання неналежного річного і консолідованого річного звітів. Єдиною партією без депутатів, притягнутих до відповідальності впродовж цього звітного періоду, стала «Нова єдність».

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