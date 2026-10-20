У Латвії компанії похоронної галузі оштрафували на 47 тисяч євро — LSM English

Рада з конкуренції Латвії встановила існування забороненої угоди між дев’ятьма компаніями похоронної галузі під час державних закупівель ритуальних послуг і перевезення померлих спеціалізованим транспортом. Регулятор наклав штрафи на загальну суму 47 124,66 євро, повідомляє LSM English.

Висновки регулятора

Рішення у справі Рада з конкуренції ухвалила 1 жовтня. Воно стосується SIA ABSocial, SIA Rīgas memoriālais centrs, SIA FLAMMAX, SIA KREMATORIJU APVIENĪBA, SIA RR Company, SIA Terrawood, SIA Sanitārais Transports, SIA Fungi International і SIA Nacionālais Apbedīšanas Dienests. Остання компанія припинила існування у 2024 році, тому провадження щодо неї не продовжували.

За даними відомства, учасники узгоджували участь або неучасть щонайменше у 13 закупівлях. Вони обмінювалися комерційно чутливою інформацією, зокрема даними про ціни пропозицій, подавали імітаційні заявки та безпідставно відкликали їх. У деяких випадках пропозиції від імені конкурентів готували й подавали інші учасники.

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Закупівлі на близько 2 мільйони євро

Йдеться про тендери, які у 2020–2025 роках проводили Ризька східна клінічна університетська лікарня, державні центри соціального догляду, муніципалітет Риги та Державна поліція. Загальна очікувана вартість контрактів, зокрема закупівель, які згодом призупинили або припинили, становила приблизно 2 млн євро.

Штрафи визначили на рівні від 2% до 4,5% чистого обороту компаній за останній фінансовий рік, зважаючи на роль кожної у порушенні. Регулятор також повідомив про випадки подання заявок різних компаній з одного комп’ютера та IP-адреси, а також про документи інших учасників у тендерних пропозиціях.

За висновком Ради з конкуренції, представник SIA KREMATORIJU APVIENĪBA та SIA Nacionālais Apbedīšanas Dienests інформував інших учасників про заплановані й оголошені закупівлі, ініціював обговорення їхньої участі та координував подальші дії. Голова відомства Ієва Шміте заявила, що проблеми з конкуренцією у сфері похоронних послуг фіксували й раніше, а єдине нормативне регулювання галузі досі не запроваджено.

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