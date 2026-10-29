У Латвії окреслили можливий розподіл посад у новому уряді — LSM English

У Латвії під час офіційних коаліційних переговорів окреслюється можливий розподіл посад у наступному уряді. Як повідомляє LSM English з посиланням на програму Латвійського телебачення Panorāma, домовленості є попередніми та можуть змінитися в процесі пошуку компромісу між партіями.

Кандидати на ключові посади

Колишній голова правління Клінічної університетської лікарні імені Паулса Страдіньша Нормундс Станєвічс може стати міністром охорони здоров’я як позапартійний фахівець. На цю саму посаду також розглядають кандидатуру кардіолога Андріса Скрідеса від Об’єднаного списку.

Економіст Citadele Bank Карліс Пургайліс може обійняти посаду міністра фінансів як позапартійний професіонал. Едгарса Штелмахерса від Об’єднаного списку розглядають на посаду міністра економіки, а нинішнього парламентського секретаря Міністерства юстиції Віестурса Вітковскіса — на посаду міністра юстиції. Ліга Менгельсоне від Об’єднаного списку може стати міністеркою добробуту.

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Інші можливі призначення

Міністром оборони може залишитися Райвіс Мелніс, висунутий партією Нова єдність. Едгарс Таварс від Об’єднаного списку може зберегти посаду міністра розумного управління та регіонального розвитку.

Едгарса Путру від Об’єднаного списку розглядають на посаду міністра сільського господарства, а Чеславса Батню від цієї ж політичної сили — на посаду міністра освіти і науки. Дипломату Едгарсу Скуї запропонували посаду міністра закордонних справ.

Попередній розподіл не охоплює всіх посад у майбутньому уряді, зокрема міністрів внутрішніх справ і транспорту. За нинішнього розподілу Кабінет міністрів може бути майже повністю чоловічим. Наступний раунд переговорів щодо формування уряду запланований після 4 листопада, коли збереться 15-й Сейм.

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