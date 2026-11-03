У Латвії поблизу кордону з Росією впав невідомий дрон

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У ніч проти 3 листопада в Латвії оголошували повітряну тривогу через невідомий безпілотник. Об’єкт упав у Балвському краї поблизу кордону з Росією, після чого там розпочали наземні пошукові роботи.

У вівторок о 00:10 повітряну тривогу оголосили в Лудзенському та Балвському краях. Для реагування на загрозу залучили винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Крім того, латвійська армія застосувала дрони-перехоплювачі.

За попередньою інформацією, об’єкт, через який оголосили повітряну тривогу, впав у Балвському краї неподалік російського кордону. На місці розпочали наземні пошукові роботи.

Національні збройні сили Латвії звернулися до громадян із попередженням щодо виявлення підозрілих предметів.

У разі виявлення невідомого об’єкта або його уламків жителів закликали не наближатися до них і не торкатися. Про знахідку необхідно негайно повідомити екстрені служби за номером 112.

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії.

До цього у польському Любачеві, що на Підкарпатті, на території нежитлової ділянки впав невстановлений об’єкт, схожий на дрон. Про інцидент після 13:00 у середу повідомили поліції.

У селі Виджа в Підкарпатському воєводстві Польщі виявили тренувальний літальний об’єкт, що належить військовим однієї з країн-союзниць НАТО. Підрозділи цієї країни проводять навчання на території Польщі.

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