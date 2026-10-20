У Латвії почалися випробування нових оборонних технологій НАТО — LSM English

У Латвії цього тижня розпочалася серія експериментів і випробувань НАТО нових оборонних технологій, повідомило Міністерство оборони країни. За даними LSM English, заходи відбуваються на військовій базі Адажі поблизу Риги та нещодавно створених військових полігонах Селії.

Три напрями випробувань

Паралельні випробування охоплюють три напрями: комунікаційні рішення нового покоління в межах програми Digital Backbone Experiment 2026, розвиток можливостей протидії безпілотникам у межах Layered Counter UAS Initiative та технології для глибокого ураження Next Generation Targeting.

Мета DiBaX 2026 полягає у перевірці цифрової інфраструктури разом із різними оборонними технологіями, щоб забезпечити їхню ефективну та скоординовану роботу під час операцій НАТО. Цього року програму розширили, зосередившись на інтеграції сенсорів і засобів протидії загрозам, зокрема для їх виявлення та ідентифікації.

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Участь компаній із понад 20 країн

Програма передбачає польові випробування, тестування мережевої інфраструктури та комплексні сценарії із застосуванням сенсорів, систем зв’язку, безпілотних систем, інструментів підтримки ухвалення рішень і засобів захисту від безпілотних літальних апаратів.

В експериментах беруть участь майже 100 компаній оборонної промисловості з понад 20 країн, а також представники збройних сил держав-союзниць. DiBaX у Латвії проводять п’ятий рік поспіль. Експеримент очолює Командування НАТО з трансформації у співпраці з Міністерством оборони Латвії, Національними збройними силами та LMT Defence. DiBaX 2026 має завершитися наприкінці жовтня заходом NATO FUSE, під час якого планують практично протестувати та вдосконалити нові технологічні рішення за участі військових і представників оборонної промисловості.

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