У Латвії правління Союзу фермерів вирішило піти у відставку — LSM English

У Латвії правління Латвійського союзу фермерів (LZS) 20 жовтня ухвалило рішення піти у відставку після невдалого результату на виборах до 15-го Сейму. Про це партія повідомила агентству LETA, передає LSM English.

Без мандатів у Сеймі

LZS є однією зі складових Союзу зелених і фермерів (ZZS). Об’єднання, яке до виборів було одним із головних учасників коаліції, не отримало жодного депутатського мандата за підсумками голосування 3 жовтня.

Це перший випадок за 24 роки існування ZZS, коли об’єднання не матиме представництва в Сеймі Латвії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Правління працюватиме до з’їзду

Відставка правління має формальний характер: його чинний склад продовжить роботу до наступного партійного з’їзду, на якому на початку наступного року мають обрати нове правління та голову партії. До цього відбудуться регіональні конференції, а члени місцевих осередків висуватимуть кандидатів до правління і на посаду голови.

Правління LZS нині очолює міністр економіки Вікторс Валайніс. Він став головою партії у 2023 році, а у 2025-му був переобраний одностайно. Валайніс керував виборчою кампанією ZZS і був кандидатом об’єднання на посаду прем’єр-міністра. Його заступниками є міністр сільського господарства Армандс Краузе та депутат Сейму Гарійс Рокпелніс.

Читай нас у