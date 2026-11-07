У Латвії протестують проти транзиту зерна з Росії

У латвійському місті Єкабпілс 7 листопада відбувається протест із закликом зупинити транзит через країну зерна з Росії та тимчасово окупованих українських територій, оскільки формально це є вкрадене в українських фермерів зерно.



Учасники акції «Ні кривавому зерну!» з плакатами та прапорами вимагають повністю припинити транзит російського зерна через територію Латвії.

У протесті беруть участь понад 300 людей та близько 200 одиниць техніки. Окрім прикрашених прапорами Латвії та України власних легкових автомобілів, активісти залучили сільськогосподарську техніку, трактори та вантажні автомобілі.

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, який неодноразово підтверджував свою позицію «Ні кривавому російському зерну!», також узяв участь в акції.

Перед протестувальниками він визнав, що наразі повноцінно припинити цей транзит неможливо, оскільки в Європейському Союзі (ЄС) не досягнуто одностайності з цього питання, а одноосібне ухвалення рішення може призвести до негативних економічних наслідків для країни, в тому числі штрафних санкцій, які можуть торкнутися й латвійських аграріїв.

Кулбергс нагадав, що всі країни Балтії на рівні ЄС порушують питання заборони транзиту «кривавого зерна з Росії».

За даними служби державних доходів Латвії (VID), за 10 місяців цього року транзит зерна з Росії через Латвію виріс у 3,1 раза, як порівняти з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, що ізраїльські імпортери більше не купують зерно, якщо виникає підозра, що його незаконно вивезли з України. Про це заявив новий посол Ізраїлю Рої Розенбліт, коментуючи історію з українським зерном у порту Хайфи.

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду розпочати закупівлю зерна у російських аграріїв до державного інтервенційного фонду. Це відбувається на тлі проблем із логістикою та скороченням експортного попиту на російське зерно.