У Латвії Latvijas dzelzceļš уклала з Центральним агентством фінансів і контрактів угоду щодо реалізації фінансованого ЄС проєкту нового залізничного сполучення між аеропортом Риги та Центральним вокзалом столиці. Загальний обсяг фінансування становить 264,18 млн євро, повідомляє LSM English.

Угоду уклали 27 серпня. Latvijas dzelzceļš планує разом із компанією Eiropas Dzelzceļa līnijas виконати передбачені проєктом роботи до 31 грудня 2029 року. EDzL є латвійською часткою консорціуму RB Rail, до якого входять усі три країни Балтії для будівництва високошвидкісної залізниці Rail Baltica.

Маршрут через Іманту

Проєкт передбачає будівництво нової гілки колії шириною 1520 мм від станції Rail Baltica в аеропорту Риги до розташованої поруч станції Іманта. Також запланована модернізація наявної залізниці на ділянках Іманта — Центральний вокзал Риги та Центральний вокзал Риги — Огре.

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Біля нової станції Rail Baltica в аеропорту мають облаштувати пасажирську інфраструктуру та забезпечити рух поїздів. Між аеропортом і центром Риги курсуватиме шатл-поїзд.

Фінансування і ширина колії

Шатл використовуватиме наявну мережу колії шириною 1520 мм, а не колію європейського стандарту 1435 мм, яку будують для основної лінії Rail Baltica. За нинішніми планами пасажирам з Естонії та Литви доведеться пересідати, щоб дістатися аеропорту.

Із загальної суми 224 550 286 євро надійде з Фонду згуртування ЄС, ще 39 626 522 євро профінансує державний бюджет Латвії. Мета проєкту також полягає в модернізації електрифікованої мережі, розширенні зони електрифікації, підвищенні безпеки руху та поліпшенні якості пасажирських перевезень. Він також має сприяти розвитку оборонної інфраструктури й військової мобільності на ділянці від аеропорту через Центральний вокзал Риги до Огре.

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