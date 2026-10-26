У Латвії заявили про примус мігрантів до диверсій на кордоні — LSM English

Латвійська прокуратура заявила, що мігрантів на білоруському боці кордону могли примушувати пошкоджувати інфраструктуру на території Латвії, якщо вони не заплатили за незаконне перетинання кордону. Про це повідомляє LSM English з посиланням на розслідування програми De facto телеканалу LTV.

За даними прокурора відділу захисту державної безпеки Генеральної прокуратури Андріса Алексєєвса, людей у таборах поблизу кордону регулярно відвідують особи у формі. Вони, за його словами, перевіряють за фотографіями, чи заплатили мігранти за спробу незаконного перетину кордону. Тим, хто не сплатив, пропонують вибір: пошкодити латвійську інфраструктуру або зазнати фізичного насильства чи інших катувань.

Підозри щодо білоруських прикордонників

У липні Генеральна прокуратура Латвії відкрила кримінальне провадження щодо наміру вчинити тяжкі злочини проти держави. За словами Алексєєвса, у справі є обґрунтовані підозри, що посадовці прикордонної служби Білорусі причетні до організації незаконної міграції та пошкодження латвійської інфраструктури для сприяння злочину.

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За інформацією, отриманою у справі, після прибуття до Латвії люди вже знають, де саме і що потрібно пошкодити. Прокуратура повідомляє, що вони мають із собою інструменти, зокрема ножівки по металу, а після скоєння злочину повертаються до Білорусі. Вартість маршруту незаконної міграції становить близько 5 тисяч доларів з людини, а оплату найчастіше здійснюють криптовалютою.

Пошкодження та охорона кордону

Цього року латвійські прикордонники зареєстрували понад 60 випадків пошкодження інфраструктури, зокрема електрощитових і камер відеоспостереження. Торік таких випадків було 23. Водночас Латвія повідомила про понад 12 тисяч відвернених спроб незаконного перетину білорусько-латвійського кордону від початку року.

На латвійському боці кордону щодня чергують від 100 до 200 військовослужбовців Національних збройних сил. На початку жовтня група приблизно з 10–20 осіб незаконно перетнула кордон. За словами полковника Національних збройних сил Гунтарса Страздітіса, люди з білоруського боку погрожували латвійським військовим і демонстрували предмет, схожий на зброю, після чого мігранти змогли повернутися до Білорусі.

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