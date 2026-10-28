У Латвії затримали радника прем’єр-міністра Андріса Кулбергса — LSM English

У Латвії правоохоронці затримали радника прем’єр-міністра Андріса Кулбергса з питань державного управління Мартіньша Бренціса. Про це повідомляє LSM English з посиланням на Латвійське телебачення.

Бренціс також є новообраним депутатом Сейму від політичної сили Кулбергса «Об’єднаний список», але ще не почав виконувати депутатські повноваження. Новий склад парламенту має скласти присягу наступного тижня.

Розпорядження про звільнення

За даними Латвійського телебачення, затримання пов’язане з кримінальним провадженням, яке розслідує Європейська прокуратура. У середу Бренціс не з’явився на роботу до урядової штаб-квартири, а в офісі прем’єра заявили, що не знають, де він перебуває. Його телефон був вимкнений.

Кулбергс сказав, що дізнався про затримання радника лише вранці того дня. Він припустив, що справа може стосуватися діяльності Бренціса до приєднання до урядової команди. Прем’єр видав розпорядження про звільнення радника, хоча його точний процесуальний статус у справі ще не з’ясований.

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Слідчі дії Європейської прокуратури

Латвійське Бюро із запобігання та боротьби з корупцією підтвердило проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, відкритому Європейською прокуратурою після інформації від бюро. За даними джерела, провадження стосується можливих правопорушень проти фінансових інтересів Європейського Союзу.

Окремо 28 жовтня Європейська прокуратура повідомила про обшуки та інші заходи в розслідуванні ймовірного шахрайства під час закупівель і зловживання службовим становищем посадовцями муніципалітету Алуксне. За версією слідства, посадовці та представники компаній могли незаконно отримати понад 1,4 млн євро з Європейського фонду регіонального розвитку для проєкту з будівництва трьох виробничих приміщень.

У повідомленні прокуратури не згадувалося ім’я Бренціса. LSM English наголошує, що остаточно не встановлено, чи йдеться саме про провадження, у межах якого затримали радника прем’єра. Усі причетні особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведе суд.

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