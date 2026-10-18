У Латвії завершили дію попередження про повітряну загрозу — LSM English

Національні збройні сили Латвії оголосили попередження про потенційну загрозу в повітряному просторі для муніципалітетів Бауска, Айзкраукле та Огре. Жителям цих територій надіслали помаранчеве сповіщення через систему Cell Broadcast, а невдовзі дію попередження завершили, повідомляє LSM English.

Сповіщення для трьох муніципалітетів

Попередження охоплювало Бауску, Айзкраукле та Огре. Видання зазначає, що його скасували незабаром після надсилання повідомлень жителям.

Два рівні попереджень

Національні збройні сили Латвії використовують два рівні повідомлень Cell Broadcast. Жовте сповіщення має інформаційний характер: воно не вимагає негайних дій, але закликає зважати на можливу загрозу в повітряному просторі.

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Помаранчеве сповіщення, за описом військових, повідомляє про підтверджену загрозу в повітряному просторі та передбачає негайні дії відповідно до інструкцій. Людям у зоні попередження радять укриватися в приміщенні щонайменше за двома стінами від зовнішньої частини будівлі, а після вибуху залишатися всередині та не підходити до вікон і дверей.

Також жителів закликають не публікувати у соцмережах фото й відео, щоб не поширювати дезінформацію та не розкривати оборонні позиції.

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