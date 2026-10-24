У Латвії знайшли безпілотник, який міг упасти 18 жовтня — LSM English

У волості Лієпна Алуксненського краю в Латвії 24 жовтня знайшли безпілотний літальний апарат, який, за оцінкою Національних збройних сил Латвії, міг упасти 18 жовтня. Про це повідомляє LSM English.

Походження апарата встановлюють

Державна поліція підтвердила, що знайдений об'єкт є безпілотником. Його походження та обставини інциденту розслідують. Національні збройні сили також розпочали внутрішню перевірку, щоб оцінити обставини події та ухвалені рішення.

18 жовтня військові отримали інформацію про звук, схожий на вибух, у волості Лієпна. Після отримання інформації від поліції вони почали аналізувати дані систем спостереження за повітряним простором. За результатами аналізу військові отримали інформацію про можливе переміщення невстановленого об'єкта в повітряному просторі Латвії.

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Пошуки тривали два дні

На підставі отриманих даних Національні збройні сили разом із поліцією почали шукати можливе місце падіння апарата. Пошуки продовжилися 19 жовтня, а через два дні їх припинили.

Військові пояснили, що для ідентифікації можливої повітряної загрози необхідно оцінити дані з кількох систем спостереження та врахувати сукупність тактичних обставин. Інформації, доступної на момент інциденту, було недостатньо, щоб однозначно ідентифікувати безпілотник і підтвердити потенційну загрозу. Тому критерії для надсилання попередження через систему мобільного оповіщення не були виконані.

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