У Лімасолі мають судити ексдиректорок компанії, пов’язаної з Абрамовичем — Cyprus Mail

У Лімасолі на Кіпрі 26 листопада дві колишні директорки Blue Ocean Yacht Management Ltd мають постати перед судом у справі щодо несплати ПДВ. Компанія управляла суперяхтами російського олігарха Романа Абрамовича. Сума справи становить близько 25 млн євро, повідомляє Cyprus Mail.

Кіпрські податкові органи стверджують, що для уникнення сплати ПДВ використовували фіктивні операції. Самому Абрамовичу на Кіпрі обвинувачень не висували, а обвинувальний акт не називає людей, які, за версією слідства, розробили та організували ймовірну схему.

Обвинувачені та позиція захисту

За даними OCCRP, податкові обвинувачення висунули колишнім директорам Blue Ocean Марії Даміану, Іоанні Ілії та Нілу Вейду, а також компанії Meritservus Secretaries Limited. Водночас ще одному колишньому директорові не вручили обвинувальний акт, оскільки його місцеперебування невідоме.

Даміану та Ілія працювали в лимасольському провайдері корпоративних послуг Meritservus, який, за даними джерела, нібито управляв кіпрськими компаніями в інтересах Абрамовича. Вони заявляють, що були звичайними працівницями та виконували вказівки керівництва. На попередньому засіданні їхній адвокат просив надати доступ до доказів і не коментував обвинувачень по суті.

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Податкове нарахування

Blue Ocean отримала податкове нарахування на 14,2 млн євро 19 березня 2012 року. Заперечення щодо нього остаточно розглянули 27 березня 2024 року. За словами податкового комісара Сотіріса Маркідеса, адвокати компанії 12 років оскаржували нарахування, але апеляцію відхилили, оскільки вони не змогли знайти своїх клієнтів. Із нарахованими відсотками сума зросла до 25 млн євро.

У реєстрі компаній зазначено, що з 15 березня 2022 року Blue Ocean не мала посадових осіб, а 19 липня 2024 року її виключили з реєстру без сплати боргу. У червні 2025 року компанію поновили за рішенням суду, отриманим податковою службою. Пошуки активів у земельному реєстрі та банках результатів не дали: рахунки компанії були закриті, а рухомого майна вона не мала.

Слідчі стверджують, що яхти, оформлені на компанії з Британських Віргінських островів, передавали в лізинг Blue Ocean, а потім — компаніям під контролем трасту Абрамовича. За їхньою версією, це дозволяло не сплачувати ПДВ із витрат на пальне, екіпаж, портові збори та технічне обслуговування. Абрамович заявляв, що діяв на підставі незалежних професійних податкових і юридичних консультацій, а його адвокати заперечували причетність до ймовірного ухилення від сплати податків.

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