У Ліоні підпалили філію туристичного офісу під час протестів — Euronews

У французькому Ліоні під час загальнонаціональних протестів через зростання вартості життя пошкодили та підпалили відділення туристичного офісу. Про це повідомляє Euronews. Акції проходять у Франції на тлі невдоволення дорожнечею.

Пошкодження будівлі

На відео видно людей у капюшонах: вони зривали літери з вивіски будівлі та пошкоджували приміщення. Полум’я поширилося вздовж одного з боків споруди, де розташоване відділення туристичного офісу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пізніше перед цією будівлею на площі Белькур було видно палаючі уламки. Euronews повідомляє про це як про епізод загальнонаціональних демонстрацій.

Тиск на уряд

Демонстрації відбуваються в умовах посилення тиску на уряд президента Емманюеля Макрона. За даними видання, нинішнім акціям передували кілька тижнів студентських протестів, які в окремих випадках переростали у насильство.

Читай нас у