У Ліоні підпалили філію туристичного офісу під час протестів — Euronews
У французькому Ліоні під час загальнонаціональних протестів через зростання вартості життя пошкодили та підпалили відділення туристичного офісу. Про це повідомляє Euronews. Акції проходять у Франції на тлі невдоволення дорожнечею.
Пошкодження будівлі
На відео видно людей у капюшонах: вони зривали літери з вивіски будівлі та пошкоджували приміщення. Полум’я поширилося вздовж одного з боків споруди, де розташоване відділення туристичного офісу.
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Пізніше перед цією будівлею на площі Белькур було видно палаючі уламки. Euronews повідомляє про це як про епізод загальнонаціональних демонстрацій.
Тиск на уряд
Демонстрації відбуваються в умовах посилення тиску на уряд президента Емманюеля Макрона. За даними видання, нинішнім акціям передували кілька тижнів студентських протестів, які в окремих випадках переростали у насильство.