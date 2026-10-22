У Ліоні заборонили всі демонстрації на 24 жовтня — Le Figaro

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Влада французького Ліона заборонила проведення будь-яких демонстрацій у суботу, 24 жовтня.

Рішення ухвалили після заворушень, мародерства та зіткнень із поліцією під час протестів 17 жовтня.

Префектура департаменту Рона пояснила заборону новими закликами до протестної мобілізації та ризиком повторення насильства.

Після попередніх заворушень у центрі Ліона також запровадили комендантську годину: щовечора з 21:00 до 6:00.

Джерело: Le Figaro.

У Франції протести, які почалися серед учнів старших класів через стан державних шкіл, за кілька тижнів переросли у загальнонаціональний рух. До демонстрацій долучилися профспілки, працівники державного сектору та інші люди, невдоволені умовами життя в країні.

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Катару заявив, що Дональд Трамп та інші іноземні лідери роблять «настільки ж неприйнятні, наскільки й дурні» коментарі про вуличні заворушення у Франції. Французький президент сказав, що після суботніх заворушень поширюється маніпулятивна інформація.

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