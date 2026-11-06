У Литві стартували масштабні військові навчання Бундесверу — LRT

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У п’ятницю, 6 листопада, на військових полігонах Литви розпочалися масштабні навчання збройних сил Німеччини. До маневрів залучили понад 6 тисяч військовослужбовців Бундесверу.

У маневрах Freedom Shield 26-II та Grand Eagle 26, які триватимуть до 3 грудня, задіяні підрозділи 45-ї бронетанкової бригади Lietuva та 37-ї мотопіхотної бригади Sachsen 10-ї танкової дивізії Бундесверу.

Разом із ними бойову підготовку пройдуть військовослужбовці Багатонаціональної бойової бригади НАТО у Литві з Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Чехії, Хорватії, Бельгії, Люксембургу та литовські військові підрозділи.

Навчання Freedom Shield 26-II пройдуть на військовому полігоні в Руднінкай, а Grand Eagle 26 - на полігоні генерала Сільвестраса Жукаускаса.

Метою маневрів є підвищення боєготовності військ, вдосконалення процедур управління та планування операцій, а також покращення взаємодії з союзниками по НАТО: Литвою та Польщею.

Зазначається, що протягом усього періоду навчань дорогами Литви переміщатиметься військова техніка союзників, а найбільш інтенсивний рух колон очікується 6-7 листопада - від пункту Кальварія до місць навчань, 10-12 листопада - з Клайпеди.

Після закінчення навчань, у період з 28 листопада до 3 грудня, військова техніка пройде з районів маневрів у напрямку Кальварії та Клайпеди.

Військові попереджають про можливе тимчасове ускладнення руху на деяких ділянках доріг через переміщення техніки та радять водіям неухильно виконувати вказівки Військової поліції.

Про це повідомляє LRT, з посиланням на Збройні сили Литви.

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