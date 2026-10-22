У Литві вибухнули дві повітряні кулі з контрабандними сигаретами

У Литві протягом доби сталися два інциденти з повітряними кулями, які використовували для перевезення контрабандних сигарет. Обидві кулі зіткнулися з лініями електропередач і вибухнули.

Унаслідок цих випадків контрабандисти втратили майже 20 тисяч пачок сигарет, які перевозили повітрям. Правоохоронці виявили контрабандний товар після обох інцидентів.

Обидва випадки сталися в середу, 21 жовтня, у Кедайняйському та Кайшядориському районах Литви. Про інциденти рятувальники повідомили наступного дня.

Перший вибух стався близько 06:00 у селі Падотнувіс Кедайняйського району. Пожежникам повідомили, що на вулиці Драугістес щось горить. Спочатку припускали, що причиною міг стати вибух вуличного ліхтаря.

Однак після прибуття на місце рятувальники з'ясували, що повітряна куля контрабандистів зачепила електричні проводи та вибухнула. Її уламки горіли на узбіччі дороги

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили на проїжджій частині десять пакетів, зв'язаних мотузкою. За попередніми даними, у них перебувало близько 15 тисяч пачок імовірно контрабандних сигарет.

Правоохоронцям поки не вдалося встановити осіб, причетних до інциденту. Зібрані матеріали передали співробітникам Державної прикордонної служби Литви. Староста Дотнувського староства Модестас Тваравічюс розповів виданню «Rinkos aikštė», що раніше подібних випадків у цій місцевості не було.

«Такий випадок – перший у нашому старостві. Раніше нічого подібного ніколи не траплялося. Найімовірніше, повітряна куля впала на землю, що належить фермеру. Я ще не розмовляв із ним, тому більше інформації не маю», – сказав він.

Другий інцидент стався того ж дня близько 23:00 у селі Шакняй Кайшядориського району. Рятувальники отримали повідомлення про вибух і пожежу в полі.

Прибувши на місце, пожежники встановили, що ще одна повітряна куля з контрабандними сигаретами зіткнулася з лініями електропередач і загорілася. За попередніми даними, на місці другого інциденту виявили близько 4900 пачок сигарет. Загалом після двох вибухів правоохоронці виявили приблизно 19 900 пачок імовірно контрабандних сигарет.

Про це повідомляється із посиланням на Рятувальну службу.

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