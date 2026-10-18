У Литві запобігли підпалу підприємства з обладнанням Starlink та побачили російський слід

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Уніч на 18 жовтня у Литві правоохоронці запобігли спробі диверсії на об'єкті приватного підприємства, де зберігається обладнання для супутникового зв'язку Starlink. Зловмисники намагалися знищити супутникові антени та блоки керування за допомогою ємностей із легкозаймистою рідиною.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс зазначив, що замах виявився невдалим завдяки оперативній роботі спецслужб, які заздалегідь поінформували підприємство про загрозу та посилили охорону території. Глава уряду пов'язав цей інцидент із гібридною війною Росії проти країн Європи та наголосив, що подібні спроби саботажу вже фіксувалися в Польщі та Болгарії.

У зв'язку з цією диверсією, а також через падіння невідомого безпілотника на півночі країни, на 19 жовтня скликано засідання Комісії з національної безпеки Литви. На порядку денному — розслідування причин надзвичайних подій та розширення повноважень силовиків щодо знешкодження ворожих дронів.

Джерело: LRT.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало третього підозрюваного у справі про підпал станції Starlink у Волі-Кробовській.

У Болгарії правоохоронні органи затримали двох іноземних громадян віком 20 та 21 рік із німецькими паспортами, яких підозрюють у здійсненні диверсії в ніч проти 10 жовтня проти інфраструктури супутникового зв’язку Starlink. Вони легально в’їхали на територію країни через пункт пропуску «Кулата».

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