У Литві запропонували захистити голоси людей від клонування ШІ — Anadolu Agency

У Литві законодавці запропонували закріпити в Цивільному кодексі право людини на власний голос. Ініціатива передбачає вимогу отримувати згоду людини на відтворення, публікацію або інше використання її голосу.

Захист від імітацій і голосів ШІ

Запропоновані гарантії мають поширюватися не лише на записи справжнього голосу, а й на його імітації та згенеровані штучним інтелектом голоси, за якими можна ідентифікувати людину. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на литовського мовника LRT.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виняток для сатири

Виняток пропонують зробити для пародії та сатири, якщо вони не вводять громадськість в оману щодо автентичності запису й не порушують честь, гідність, професійну репутацію або приватність людини.

За даними LRT, консервативний законодавець Вітаутас Кернаґіс, один з авторів пропозиції, зазначив, що розвиток штучного інтелекту ускладнює розрізнення справжніх і згенерованих голосів та підвищує ризики дезінформації і шахрайства. Уряд Литви заявив, що розгляне, чи забезпечує чинне законодавство достатній захист голосу й цифрового образу людини.

Читай нас у