Ліванське державне Національне інформаційне агентство 12 жовтня повідомило, що ізраїльська ракета-перехоплювач вибухнула над містом Хіам у районі Марджаюн на півдні Лівану.

Запуск по підозрілій цілі

Майже одночасно ізраїльська армія заявила, що запустила перехоплювач по підозрілій повітряній цілі, яку виявили в районі, де діяли її сили на півдні Лівану. Деталі інциденту перевіряють, повідомляє Anadolu Agency.

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Сирени не вмикали

За даними ізраїльських військових, сирени повітряної тривоги не вмикали відповідно до чинної політики оповіщення. Інцидент стався на тлі збереження напруженості та військової активності Ізраїлю на півдні Лівану.

Ізраїль і Ліван із березня ведуть переговори за посередництва США щодо безпекових домовленостей уздовж кордону та припинення ізраїльської окупації ліванської території. Під час переговорів ізраїльські сили продовжували завдавати ударів на півдні Лівану, а Бейрут вимагав припинити атаки та вивести війська.

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