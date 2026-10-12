У Лівані розширили розслідування вилучення вибухівки — Asharq Al-Awsat

Ліванські судові органи розширили розслідування щодо партії вибухівки, вилученої в Дахр-ель-Байдарі на трасі між долиною Бекаа та Бейрутом. Слідство встановлює походження вантажу, його можливих отримувачів і призначення, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Додаткові допити та пошук підозрюваних

Розслідування координують генеральний прокурор Ахмад Рамі аль-Хадж і урядовий комісар при військовому суді суддя Клод Ганем. Ганем повернув матеріали попереднього розслідування щодо двох затриманих — Алі К. та Хайтама А. — військовій поліції для додаткових допитів про вибухівку та її ймовірний пункт призначення.

Також силовим структурам доручили встановити особи двох чоловіків, відомих як Саджед і Зульфікар. За даними неназваного високопосадовця судової системи, затримані назвали їх представниками «Хезболли». Джерело стверджує, що Саджед нібито передав вантаж у долині Бекаа, а Зульфікар очікував на його доставку в південне передмістя Бейрута.

За словами цього ж джерела, обидва затримані під час попередніх свідчень заявили про належність до «Хезболли». Слідчі також мають встановити інших можливих причетних, оскільки вважають, що до операції могла бути залучена більша група людей, навчена поводженню з вибуховими речовинами.

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Понад 500 кілограмів вибухівки

Судове джерело повідомило, що у вантажі могло бути понад 500 кілограмів вибухівки. Речовини нібито були упаковані в картонні коробки разом із невеликими металевими кульками та цвяхами, які під час вибуху могли пробивати кузови автомобілів.

Співрозмовник видання заявив, що знахідка посилила побоювання щодо можливого повернення політичних убивств, які відбувалися в Лівані у 2005–2012 роках. Водночас він наголосив: щоб встановити існування конкретного плану нападу, потрібні докази, окрім самого вилучення вантажу.

Реакція політиків

Лідер партії «Катаїб» і депутат Самі Жмайєль закликав державу негайно демонтувати військову та безпекову інфраструктуру «Хезболли». Депутат Ашраф Ріфі назвав вилучення вибухівки надзвичайно серйозним випадком і закликав слідчих виявити всю мережу та притягнути до відповідальності всіх причетних без політичного втручання.

Міністр юстиції Адель Нассар заявив, що розслідування триватиме до завершення. У дописі в X він назвав роззброєння несанкціонованих угруповань і протидію тероризму цілями, що не підлягають обговоренню.

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