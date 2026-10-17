У Лівані заявили про п’ятьох причетних до вивезення Каялі до Сирії — Asharq Al-Awsat

Ліванські судові та силові органи розслідують імовірне викрадення колишнього офіцера сирійського режиму Алі Каялі, відомого також як Міхрач Урал, у Гірському Лівані та його подальше вивезення до Сирії. За попередніми даними ліванського судового джерела, до операції могли бути причетні четверо сирійців і один ліванець, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Маршрут через північ Лівану

Джерело видання в ліванській судовій системі заявило, що аналіз телефонів, якими користувалися причетні до операції особи, а також номерів, активних поблизу помешкання Каялі, свідчить: його забрали з дому в Мансурії. За цими даними, далі його везли прибережною дорогою через Джунію і Триполі до прикордонного пункту Аббудія в Аккарі.

Співрозмовник заперечив повідомлення про те, що Каялі нібито доправляли на територію посольства Сирії в Ярзе. За його словами, слідчі отримали записи з камер спостереження в посольстві та поруч із ним, які засвідчили, що Каялі там не був.

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Розбіжності щодо координації

Після того як сирійська сторона оголосила про операцію, генеральний прокурор при Касаційному суді Ахмад Рамі аль-Хадж доручив розвідці ліванської армії, Інформаційному відділу Сил внутрішньої безпеки та Генеральній безпеці встановити обставини справи й причетних осіб.

Версії сторін щодо операції відрізняються. Сирійське джерело в силових структурах заявило Agence France-Presse, що дії нібито відбувалися в координації з ліванською стороною. Водночас ліванське судове джерело це заперечило, заявивши, що місцеві служби не знали ані про перебування Каялі в Лівані, ані про його викрадення до повідомлення сирійської сторони.

За даними співрозмовника видання, Каялі разом із дружиною таємно прибув до Лівану у 2025 році й переховувався, дотримуючись посилених заходів обережності. Сирійська влада звинувачує його у відповідальності за масові вбивства 2013 року в Аль-Бейді та Баніясі на сирійському узбережжі. Human Rights Watch задокументувала страту щонайменше 248 людей у цих двох населених пунктах, зокрема жінок і дітей.

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