У Ліверпулі мігранти в кайданах співали Jailer на протесті — Premium Times Nigeria

У Ліверпулі у Великій Британії мігранти та їхні прихильники 28 вересня провели акцію протесту біля конференції Лейбористської партії проти запропонованих змін до правил отримання права на постійне проживання. Учасники символічно вдягли кайдани та виконали пісню Jailer нігерійської співачки Аші, повідомляє Premium Times Nigeria.

Профспілка UNISON заявила, що в акції взяли участь понад 400 людей, багато з яких символічно носили кулі та ланцюги. За поясненням організації, композицію обрали через її теми пригнічення, влади та відмови миритися зі ставленням як до в'язня. Пісня вийшла 2007 року на дебютному альбомі Аші, справжнє ім'я якої — Букола Елеміде.

Пропозиції щодо строку проживання

Акцію організували в межах кампанії UNISON Fair Visa Campaign, яка закликає уряд відмовитися від запланованих змін. За даними профспілки, план, запропонований міністеркою внутрішніх справ Шабаною Махмуд, передбачає, що працівники догляду, співробітники Національної служби охорони здоров'я та низькооплачувані працівники державних служб чекатимуть до 15 років, щоб претендувати на постійне проживання у Великій Британії. Нині цей строк становить п'ять років.

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UNISON прагне зберегти п'ятирічний кваліфікаційний період для кваліфікованих працівників і запровадити галузеву систему візового спонсорства для працівників соціального догляду. Профспілка стверджує, що візові правила можуть прив'язувати працівників до одного роботодавця, а звільнення з експлуататорського місця роботи або скарги можуть вплинути на право перебування у Великій Британії та майбутнє їхніх родин.

Реакція профспілки та уряду

Генеральна секретарка UNISON Андреа Іган на протесті заявила, що мігрантів не слід звинувачувати в недостатніх інвестиціях у державні послуги. За її словами, Національна служба охорони здоров'я, соціальний догляд та інші важливі служби залежать від праці мігрантів. Вона закликала відкликати пропозиції, назвавши їх загрозою 15 років незахищеності та експлуатації.

Як писала The Guardian, 28 вересня Шабана Махмуд заявила, що розглядає можливість пом'якшити частину планів. Вона сказала, що уряд шукатиме баланс між справедливістю для людей, які законно прибули до країни, та громадянами Великої Британії. Остаточного рішення щодо пропозицій, за даними видання, ще не ухвалили.

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