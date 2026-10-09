У Лондоні двоє чоловіків не визнали вини у справі про ймовірне стеження в інтересах Ірану за посольством Ізраїлю, найстарішою синагогою Великої Британії та іншими ізраїльськими або єврейськими об’єктами. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Слухання в Олд-Бейлі

Перед лондонським судом Олд-Бейлі постали 41-річний Нематолла Шахсавані, який має громадянство Ірану та Великої Британії, і 22-річний громадянин Ірану Аліреза Фарасаті. Вони заперечили одне обвинувачення, висунуте за Законом про національну безпеку.

За версією обвинувачення, у липні та серпні 2025 року чоловіки збирали інформацію та проводили розвідку. Серед імовірних цілей названі посольство Ізраїлю, ізраїльське консульство та лондонська синагога Бевіс-Маркс.

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Подальший розгляд справи

Суддя Боббі Чіма-Грабб також повідомила, що однією з імовірних цілей була неназвана особа, яка становить розвідувальний інтерес для Ірану. Шахсавані та Фарасаті залишатимуться під вартою до наступного засідання, запланованого на лютий. Початок судового процесу призначили на квітень.

Іран неодноразово заперечував причетність до ворожої діяльності у Великій Британії. Британська влада, зі свого боку, заявляє про помітне зростання такої активності після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року та початку подальшої війни в Газі.

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