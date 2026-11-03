У Лондоні присяжні почали нараду у справі коміка Бренда — ABC News Australia

У Лондоні, Велика Британія, присяжні розпочали нараду для ухвалення вердиктів у справі коміка Расселла Бренда, якому висунуто сім обвинувачень, зокрема у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Слухання тривали понад три тижні, повідомляє ABC News Australia.

51-річному Бренду інкримінують три епізоди зґвалтування, три епізоди сексуального насильства та один епізод замаху на непристойне посягання щодо шістьох жінок. Імовірні злочини, за даними обвинувачення, сталися у 1999–2009 роках. Комік заперечує всі обвинувачення та наполягає, що не мав сексуальних контактів без згоди.

Позиція обвинувачення

Прокурорка Ріел Кармі-Джонс назвала Бренда жорстоким, розважливим і маніпулятивним сексуальним хижаком. Вона заявила, що схожі свідчення шістьох жінок, які не були знайомі між собою, не можуть бути випадковістю. За її словами, заявниці не прагнули публічності, не домагалися фінансової компенсації та могли розраховувати хіба що на певне завершення цієї історії.

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Прокуратура стверджує, що Бренд після початково привабливої поведінки змушував жінок до сексуальних дій. Одна із заявниць, за словами прокурорки, розповіла, що він не зупинився, коли вона відмовилася. Кармі-Джонс закликала присяжних оцінювати поведінку Бренда в період імовірних злочинів, а не його теперішнє ставлення до жінок і поняття згоди.

Аргументи захисту

Захист наполягає, що всі сексуальні контакти були добровільними. Адвокат Іан Вінтер заявив, що документальний фільм Channel 4 Dispatches 2023 року, у якому пролунали звинувачення у сексуально неналежній поведінці Бренда, міг вплинути на спогади деяких жінок та спонукати їх переосмислити стосунки з ним.

Сам Бренд давав свідчення понад чотири години. Він визнав, що в молодості був схильний до безладних сексуальних зв'язків і неправильно використовував популярність для отримання сексуального доступу до жінок. Водночас комік повторив, що всі епізоди, яких стосуються обвинувачення, відбувалися за взаємною згодою. Суддя Джоел Беннатан наголосив присяжним, що центральним питанням справи є саме згода, та доручив ретельно розглянути кожне обвинувачення й ухвалити одностайні вердикти.

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