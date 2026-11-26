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26 листопада у Лондоні розпочався 24-годинний страйк працівників метрополітену, через який виникли перебої в роботі Tube.

На окремих ділянках рух поїздів зупинили, зокрема на центральній лінії між станціями White City та Liverpool Street.

Профспілка RMT протестує проти планів запровадження добровільного чотириденного робочого тижня, вважаючи, що нові умови призведуть до збільшення тривалості керування поїздами та погіршення умов праці машиністів.

Транспортна служба попередила про перебої на всіх лініях до кінця дня. Після 21:00 рух поїздів не очікується. У п’ятницю метро на лініях, які безпосередньо не постраждали від страйку, почне працювати з 7:00, однак нормальний інтервал руху відновиться лише до кінця робочого дня.

Профспілка також анонсувала нові страйки: два у грудні, два у січні та три у лютому. Лондонським метро щодня користуються близько 3–4 мільйонів пасажирів.

Джерело: BBC.

Eurostar скасував кілька рейсів між Лондоном і Парижем у середу, 25 листопада, через неоголошений страйк працівників. Оператор закликав пасажирів відкласти поїздки та за можливості змінити дату подорожі.

Німецька профспілка Ver.di закликала працівників Amazon до попереджувального страйку в Чорну п’ятницю, 27 листопада. Акція має охопити 11 об’єктів компанії в Німеччині.

У Франції поліцейські з опівночі розпочали страйк і проводять зібрання біля відділків у межах загальнонаціональної мобілізації. Акцію ініціювала профспілка Alliance Police Nationale.

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