У Лондоні відібрали присяжних у справі актора Рассела Бренда — Cyprus Mail

Як повідомляє Cyprus Mail, у лондонському Королівському суді Саутворка відібрали присяжних для процесу над британським актором і коміком Расселом Брендом. Йому висунуто три обвинувачення у зґвалтуванні, три — у сексуальному насильстві та одне — у непристойному нападі.

Звинувачення стосуються шістьох жінок

Обвинувачення стосуються ймовірних злочинів щодо шістьох жінок, які, за версією слідства, могли бути скоєні у період із 1999 до 2009 року. Бренд заперечує всі звинувачення.

51-річний артист прибув до суду в сонцезахисних окулярах разом із дружиною. Під час слухання він переважно дивився перед собою або сидів із заплющеними очима, зазначає видання.

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Присяжних застерегли від пошуку інформації

Суддя Джоел Беннатан виключив із відбору кандидатів, які дивилися документальний фільм або читали розлогу газетну статтю, де приблизно три роки тому були оприлюднені твердження про сексуальні проступки Бренда. Суддя наголосив, що актор рішуче заперечує ці твердження.

Також Беннатан застеріг відібраних присяжних від будь-якого самостійного пошуку інформації про обвинуваченого. Очікується, що процес триватиме близько шести тижнів. Присяжні мають скласти присягу у вівторок, а прокурори планують розпочати виклад позиції обвинувачення пізніше цього тижня.

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