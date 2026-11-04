У Лондоні відкриття найбільшого магазину Гаррі Поттера супроводжувалося протестом

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4 листопада у Лондоні відкриття найбільшого офіційного магазину «Гаррі Поттера» у Великій Британії супроводжувалося акцією протесту. Її учасники виступили проти поглядів письменниці Джоан Роулінг щодо прав трансгендерних людей.

Під час акції протестувальники закликали шанувальників франшизи відмовитися від її підтримки.

Близько 16 активістів зібралися біля нового магазину на Оксфорд-стріт із плакатами “Захистіть життя трансгендерних людей” та “Припиніть фінансувати стирання трансгендерної ідентичності”.

Протестувальники скандували гасла на підтримку прав трансгендерних людей і зверталися до відвідувачів, які чекали на відкриття магазину. Водночас більшість шанувальників “Гаррі Поттера” не реагували на акцію та продовжували стояти в черзі.

Один з організаторів протесту, трансгендерний активіст Вест, пояснив, що мета акції – привернути увагу до впливу публічних заяв Роулінг.

“З огляду на вплив Джоан Роулінг на права трансгендерних людей, було б прикро, якби транслюди не прийшли сюди, щоб їхній голос почули”, – сказав він.

Активіст також висловив думку, що популярність франшизи поступово знижується.

“Коли “Гаррі Поттер” був на піку популярності, до магазину було б неможливо навіть наблизитися. Але франшиза втрачає популярність – і на це є вагомі причини”, – заявив Вест.

Новий магазин розташований у торговельному комплексі The Ribbon на Оксфорд-стріт. Він займає два поверхи, а його загальна площа становить близько 1950 квадратних метрів.

Представники магазину заявили, що поважають право людей на мирне висловлення власних поглядів.

Протести проти письменниці пов’язані з її висловлюваннями про гендерну ідентичність. Роулінг неодноразово виступала проти окремих вимог руху за права трансгендерних людей, наголошуючи на важливості юридичного захисту прав жінок на основі біологічної статі. Її позиція раніше вже ставала причиною бойкотів проєктів, пов’язаних із “Гаррі Поттером”.

Крім того, на 9 листопада в Лондоні заплановане ввімкнення різдвяної ілюмінації на Оксфорд-стріт, оформленої за мотивами “Гаррі Поттера”. Вона стане частиною рекламної кампанії нового серіалу HBO за романами Роулінг.

Понад 11 тисяч людей підписали петицію організації Good Law Project із вимогою скасувати святкове оформлення. На думку авторів звернення, така співпраця принесе фінансову вигоду письменниці та може викликати відчуття неприйняття серед трансгендерних жителів Лондона.

Джерело: Variety.

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