У Лондоні затримали 48 учасників акції на підтримку Palestine Action — Anadolu Agency

У Лондоні поліція затримала 48 людей під час демонстрації на підтримку Palestine Action — організації, забороненої у Великій Британії як терористична. За даними Sky News, на які посилається Anadolu Agency, акція відбулася в суботу біля посольства США в районі Найн-Елмс.

Затримання біля посольства США

Біля посольства зібралися понад 100 протестувальників. Столична поліція заявила, що більшість із затриманих затримали за висловлення підтримки забороненій організації.

Організація Defend Our Juries, яка проводила акції, повідомила, що учасники мали тримати плакати із заявами про незгоду з геноцидом і підтримку Palestine Action. Поліція заздалегідь попереджала, що за висловлення підтримки групі, зокрема через демонстрацію плакатів, можливі затримання.

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Оскарження заборони

Окрема демонстрація на підтримку Palestine Action відбулася біля консульства США неподалік Голіруда в Единбурзі. Висловлення підтримки Palestine Action є правопорушенням за Законом про тероризм після заборони організації у червні 2025 року.

Акції відбулися напередодні розгляду у Верховному суді апеляції щодо заборони групи, призначеного на 4 листопада. У лютому Високий суд назвав заборону непропорційною, однак у червні Апеляційний суд визнав її законною. Представник Міністерства внутрішніх справ заявив, що Апеляційний суд встановив причетність Palestine Action до терористичних актів, прославляння причетних до них осіб і пропагування насильства. За його словами, заборона не обмежує законні протести на підтримку палестинської справи.

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