У Лонг-Біч дев’ять будинків визнали небезпечними для входу після шторму — The Guardian

У Лонг-Біч, штат Каліфорнія, дев’ять будинків визнали небезпечними для входу після потужних хвиль і підтоплень, спричинених залишками тропічного шторму Рейчел. Мешканці, яких евакуювали, не можуть повернутися до осель, щоб забрати особисті речі, повідомляє The Guardian.

Пошкодження будинків і набережної

На оприлюднених відео видно, як великі хвилі вдаряють по прибережних будинках Лонг-Біча. Хвилі зруйнували набережну та змусили жителів залишити оселі. Частина будівель зазнала значних пошкоджень і може обвалитися.

За даними Long Beach Post, шторм коштував місту понад 1 млн доларів із резервів на надзвичайні ситуації.

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Негода в Ньюпорт-Біч і Лас-Вегасі

Південніше, у Ньюпорт-Біч, влада оголосила місцеву надзвичайну ситуацію та тимчасово закрила пірси для захисту громадської безпеки. Причиною назвали вищі за звичайні хвилі, що затопили вулиці. У понеділок там розпочали прибирання та знову відкрили пірси, однак мешканців закликали бути обережними поблизу води.

Залишки Рейчел також зачепили мексиканський штат Нижня Каліфорнія та Лас-Вегас. На підході до Каліфорнії шторм ослаб до посттропічного циклону, але продовжив спричиняти руйнування. У Лас-Вегасі до ранку неділі випало 2,74 см опадів, що повторило рекорд добової кількості опадів у жовтні, повідомила Національна метеорологічна служба США.

Каліфорнія готується до складної зими на тлі особливо сильного Ель-Ніньйо. За моделями Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, існує висока ймовірність історично сильного явища, яке може принести штату дощову погоду, зсуви та руйнівні припливи.

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