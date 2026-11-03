У Луїзіані, США, у вівторок голосують за наступного представника штату в Сенаті США. Вибори відбуваються після того, як чинний сенатор-республіканець Білл Кессіді, який обіймав посаду два терміни, не зміг здобути повторну номінацію своєї партії. Про це повідомляє The Hill.

Кессіді посів третє місце

Під час першого туру республіканських праймеріз Кессіді посів третє місце, набравши трохи менш як 25% голосів. Видання зазначає, що сенатор критикував президента Дональда Трампа та не завжди голосував відповідно до його політичного порядку денного.

До другого туру вийшли представниця Джулія Летлоу, яку підтримав Трамп, і скарбник штату Джон Флемінг. Летлоу перемогла Флемінга з відривом приблизно у 14 відсоткових пунктів.

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Кандидат від демократів

Кандидатом від Демократичної партії є Джеймі Девіс — колишній член поліцейського журі парафії Тенсас. У Луїзіані поліцейським журі називають виборний орган, подібний до ради окружних комісіонерів в інших штатах. Його члени управляють парафіями — так у штаті називають адміністративні одиниці замість округів.

Девіс переміг на праймеріз Демократичної партії, отримавши 47% голосів. Виборчі дільниці в Луїзіані мають закритися о 21:00 за східним стандартним часом США.

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