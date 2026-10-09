У Мадриді 20 тисяч людей вийшли на марш пам’яті пенсіонерки — France 24

В Іспанії, у Мадриді, десятки тисяч людей 9 жовтня взяли участь у марші пам’яті 87-річної пенсіонерки Марікармен Абаскаль. Вона померла в лікарні через два тижні після виселення з квартири, де прожила 70 років. За попередньою оцінкою представництва центрального уряду в регіоні Мадрид, у марші взяли участь близько 20 тисяч людей.

Як повідомляє France 24, учасники зібралися на площі Пуерта-дель-Соль, де протестувальники розбили табір. Там створили імпровізований меморіал зі свічок, квітів і плакатів, після чого колона вирушила до колишнього помешкання Абаскаль у районі Ретіро.

Виселення і протести

Пенсіонерка пересувалася на інвалідному візку. Її винесли з квартири на ношах після того, як компанія-власник житла суттєво підвищила орендну плату. Згодом із компанією досягли домовленості, яка дозволяла Абаскаль повернутися додому за нижчою орендною ставкою, однак останні дні життя вона провела в лікарні.

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Учасники маршу різного віку скандували гасла, зокрема: «Це не смерті, це вбивства». Біля будинку пенсіонерки люди залишили квіти та свічки, а також вшанували її пам’ять хвилиною мовчання.

Житло в центрі виборчої кампанії

Протести через житлову кризу поставили питання оренди та вартості нерухомості в центр кампанії перед виборами, призначеними на 29 листопада. Лівий уряд минулого тижня погодив два декрети, які передбачали додатковий захист вразливих орендарів від виселення та автоматичне поновлення договорів.

Консервативна та ультраправа опозиція проголосували проти цих заходів у парламенті. Після цього соціалістичний прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про дострокові вибори. Учасники маршу критикували політичні сили за нездатність розв’язати проблему доступності житла.

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