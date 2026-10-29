У Мадриді поліція застосувала сльозогінний газ під час протесту — RMF24

У столиці Іспанії Мадриді в середу ввечері відбулися заворушення після залізничної катастрофи в провінції Толедо. Біля будівлі Міністерства транспорту зібралися близько 1,5 тисячі людей, які вимагали відставки уряду прем’єр-міністра Педро Санчеса та міністра транспорту Оскара Пуенте. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

Протест біля Міністерства транспорту

Учасники акції покладали відповідальність за трагедію на владу, звинувачуючи її у серйозних недоліках. Як повідомляє RMF24, серед демонстрантів переважали групи ультраправого спрямування. За даними іспанського телеканалу TVE, протестувальники не хотіли залишати місце акції, а напружена ситуація біля міністерства зберігалася до пізньої ночі.

Зіткнення поїздів у провінції Толедо

Два швидкісні поїзди зіткнулися вранці в середу в населеному пункті Урда в провінції Толедо. Загинули щонайменше 68 людей, понад 50 дістали поранення. Серед загиблих була колишня міністерка праці та соціального забезпечення від опозиційної Народної партії Фатіма Баньєс.

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За попередніми даними, поїзд державного перевізника Renfe отримав дозвіл продовжити рух попри червоний сигнал, який попереджав про присутність іншого складу на колії. Міністр транспорту Оскар Пуенте заявив про «незрозуміле» порушення протоколу після збою в IT-системі. Він назвав людську помилку ймовірною причиною трагедії.

Друга велика аварія за рік

Це друга серйозна залізнична катастрофа в Іспанії від початку року. У січні поблизу Адамуса в провінції Кордова поїзд перевізника Iryo зійшов із рейок і зіткнувся з іншим потягом. Тоді загинули 45 людей, ще 122 зазнали поранень. Після тієї аварії опозиційні Народна партія та ультраправа Vox критикували уряд за недоліки в розвитку залізничної інфраструктури.

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