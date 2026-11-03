Колишню мексиканську телеведучу Інес Гомес Монт затримала Імміграційна та митна служба США (ICE) у Маямі, штат Флорида. За повідомленнями медіа, причиною стало перевищення нею дозволеного строку перебування у США за американською візою. Наразі Гомес Монт утримують в імміграційному центрі Broward Transitional Center у Помпано-Біч.

Як повідомляє Mexico News Daily, Федеральна прокуратура Мексики підтвердила затримання 30 жовтня. У відомстві заявили, що щодо Гомес Монт у Мексиці чинний ордер на арешт за ймовірну участь у податковому шахрайстві.

Справи в Мексиці

У Мексиці телеведучу також розшукують у справах про ймовірне відмивання коштів та організовану злочинність. За даними джерела, ці обвинувачення пов'язують зі схемою використання фіктивних компаній, яка, за версією слідства, була спрямована на ухилення від податків, привласнення державних коштів і легалізацію незаконно одержаних грошей.

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Чоловіка Гомес Монт, юриста Віктора Мануеля Альвареса Пугу, мексиканські слідчі вважають імовірним керівником цієї схеми. Видання Reforma повідомляло, що подружжя нібито отримало 17 мільйонів песо, або близько 915 тисяч доларів, через схему з перенаправленням коштів із контрактів на будівництво в'язниць. Їх також звинувачують у ймовірній причетності до привласнення коштів за контрактами Міністерства внутрішніх справ Мексики на 2,95 мільярда песо.

Екстрадиція та імміграційна справа

Гомес Монт і Альварес Пуга мають ордери на арешт у Мексиці з 2021 року. Федеральна прокуратура Мексики домагається їхньої екстрадиції зі США, де подружжя роками жило у Флориді. ICE затримала Альвареса Пугу у вересні 2025 року через імовірні порушення імміграційних правил, однак згодом його звільнили на час подальшого розгляду. Цього місяця він має постати перед американським імміграційним суддею.

У суботу адвокати Гомес Монт подали клопотання habeas corpus про її звільнення з імміграційного утримання, а також просили не переводити її до іншого центру. Федеральний суддя Джеффрі Кунц зобов'язав ICE обґрунтувати необхідність подальшого утримання Гомес Монт до середи, але відмовився блокувати можливе переведення.

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