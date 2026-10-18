У Махараштрі призупинили ліцензії п’яти об’єктів Reliance та Eternal — The Express Tribune

У штаті Махараштра в Індії призупинили ліцензії п’яти об’єктів, пов’язаних із Reliance та Eternal, у межах перевірки щодо ймовірного повернення прострочених харчових продуктів у продаж. Три ліцензії стосувалися підрозділів Reliance, ще дві — підрозділів Eternal, повідомляє The Express Tribune з посиланням на документи, які переглянуло Reuters.

Перевірка складів

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів штату Махараштра заявило, що його інспектори відвідали окремі склади Reliance Retail, Reliance Consumer та Zomato Hyperpure. За даними відомства, представники компаній не надали перевірюваних доказів того, що їхні підрядники фактично знищували прострочені товари.

У матеріалах справи FDA стверджує, що компанії, які мали займатися утилізацією, не знищували запаси. На одному зі складів Zomato Hyperpure представник компанії назвав підрядника з утилізації, якого інспектори не змогли знайти, йдеться у документах.

Версія регулятора

За версією FDA штату Махараштра, великі роздрібні компанії та компанії швидкої торгівлі передавали прострочені або повернуті покупцями упаковки з продуктами підрядникам. Ті, за даними перевірки, передавали товари на неліцензовані сортувальні майданчики, де відбирали придатні на вигляд упаковки.

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Як стверджує відомство, далі такі товари через посередників могли потрапляти до інших продавців і споживачів. У документах описано можливий ланцюг від складу компанії через підрядника з утилізації, неліцензований майданчик і брокера до роздрібного продавця та покупця.

У справі також згадані посадовці роздрібних і споживчих підрозділів Reliance, а також підрозділів Blinkit і Hyperpure, зокрема генеральний директор Blinkit Албіндер Дхіндса. Харчовий регулятор подав заяву до поліції. Reliance і Blinkit не надали Reuters негайних коментарів.

Керівник FDA штату Махараштра Тукарам Мундхе заявив Reuters, що будь-яка спроба повернути на ринок прострочені, пошкоджені або повернуті споживачами продукти, призначені для знищення, потребує суворої перевірки та відповідальності.

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