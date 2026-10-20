У Малі озброєні нападники вбили щонайменше 40 цивільних — The Hindu

У регіоні Менака на північному сході Малі внаслідок нападів озброєних чоловіків на табори загинули понад 40 цивільних. Про це AFP у понеділок, 19 жовтня, повідомили джерела у сфері безпеки та представники місцевих громад, пише The Hindu.

Напади протягом вихідних

За даними співрозмовників AFP, атаки на табори сталися протягом вихідних. Нападники, як повідомляється, прибули на мотоциклах. Табори, що стали ціллю атак, переважно населяли представники громади Дауссахак.

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Заява представників громади

Виконавче бюро громади Дауссахак поклало відповідальність за вбивства на угруповання «Ісламська держава». Це є заявою представників громади, а не незалежно підтвердженим висновком у повідомленні.

Джерела у сфері безпеки та представники громади повідомили AFP про загибель понад 40 цивільних. У матеріалі не наведено імен нападників або інших деталей, які б дозволяли незалежно встановити їхню належність.

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