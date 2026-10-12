У Малі пропонують скоротити програму підтримки сільських районів на 41% — The Rio Times

У Малі проєкт бюджету на 2027 рік передбачає скорочення програми підтримки сільських районів у бюджеті міністерства сільського господарства на 41,4% — з 64,40 млрд до 37,73 млрд франків КФА. Про це повідомляє The Rio Times із посиланням на малийське видання Le Challenger.

У доларовому еквіваленті фінансування програми має зменшитися приблизно зі 110 млн до 64 млн доларів. Найбільше скорочення стосується трансфертів і субсидій: їхній обсяг пропонують знизити з 54,54 млрд до 24,29 млрд франків КФА.

Перерозподіл витрат аграрного відомства

Загальний обсяг платіжних асигнувань міністерства сільського господарства у 2027 році запланований на рівні 127,92 млрд франків КФА. Це на 6,3% менше, ніж 136,58 млрд франків КФА, закладених на 2026 рік.

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Водночас видатки на облаштування сільських земель і технічне оснащення пропонують збільшити на 24,7% — до 69,87 млрд франків КФА. Цей напрям має стати найбільшою статтею витрат аграрного відомства. Видатки на загальне адміністрування планують підвищити на 30,2%, до 15,42 млрд франків КФА, а на дослідження і навчання — з 4,29 млрд до 5,28 млрд франків КФА.

Параметри державного бюджету

Рада міністрів Малі схвалила проєкт фінансового закону 18 вересня. Він передбачає загальні видатки на рівні 4462,6 млрд франків КФА, що на 11,75% більше за переглянутий бюджет 2026 року. Доходи прогнозують на рівні 3866,6 млрд франків КФА, а дефіцит — близько 596 млрд франків КФА.

Проєкт ще має розглянути та винести на голосування Національна перехідна рада — призначений орган, що виконує функції парламенту за військового правління. Бюджетний рік у країні починається 1 січня.

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